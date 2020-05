Stmk: Vorwürfe gegen Heim und Bürgermeister

Prügel bis zur Bewusstlosigkeit, sexuelle Belästigung, harte Arbeit ohne Entlohnung: Es sind schwere Anschuldigungen, die ein in Wien lebender Steirer gegen einige Erzieher des Landesjugendheims Hartberg in der Steiermark erhebt.



Besonders brisant an der Geschichte: Unter den Adressaten der Vorwürfe ist auch Karl Pack, seines Zeichens ÖVP-Bürgermeister der Bezirksstadt und seit den 1980er-Jahren Leiter des Heimes. Er habe ihn geschlagen und getreten, weil er heimlich auf der Toilette geraucht habe, behauptet nun der heute 45-jährige Steirer.



Der Mann war laut Kleiner Zeitung vier Jahre lang in dem oststeirischen Heim, in dem sogenannte schwer erziehbare Jugendliche untergebracht werden. Der 45-Jährige schildert, er habe aufgrund der Vorkommnisse in seiner Jugend zwei Mal versucht, sich das Leben zu nehmen: Ein Erzieher habe die jungen Schützlinge dauernd begrapscht, ein anderer ihn bewusstlos geschlagen.