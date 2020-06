Steirischer Landesrat: "Kein Vollkaskoschutz"

Seit 1975 werden in Österreich Gefahrenzonenpläne für Gemeinden erhoben. Zuständig dafür sind die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung des Lebensministeriums. Wichtigster Parameter für die Ausweisung einer roten Zone sind die Hochwasserspitze eines Fließgewässers, die Lawinen-Gefährdung sowie die Rutschanfälligkeit von Gestein.

Bei Hochwasser transportieren Gewässer viel Geröll. "Diese Geschiebeablagerungen werden unter anderem an den Ufern abgelagert. Können nach Berechnungen diese Steinmassen 70 Zentimeter Höhe überschreiten, wird das Gebiet als rote Zone ausgewiesen", erklärt Alfred Elmar von der Wildbach- und Lawinenverbauung. Gefahrenzonenpläne gibt es für jede der 339 steirischen Gemeinden. Demnach stehen 17.000 Gebäude in den roten Zonen, weitere 38.000 in gelben Zonen.

In den roten Zonen gilt absolutes Bauverbot. "Die dort stehenden Gebäude wurden vor den 70er-Jahren errichtet. Wenn man so will, kann man diese Häuser als Gefahren-Altlast bezeichnen", definiert Experte Elmar. Der Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung, Gerhard Baumann, erklärt die gängige Praxis: "Dieses Bauverbot in den ausgewiesenen Zonen wird aber erst seit 2005 eingehalten."