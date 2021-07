Statusmeldung Langeweile: Facebook gefällt nicht mehr

Unsere Gesellschaft scheint süchtig nach Neuem. "Und Facebook ist kein Newcomer mehr. Doch gerade Social-Networks leben von Innovationen", sagt der Zukunftsforscher Andreas Steinle. Eindeutig: " Facebook ist träge geworden." Und auch Michael Pachter, Analyst bei Wedbush Securities, sagte im Zeit-Magazin: "Das Hyperwachstum ist wahrscheinlich vorbei. Und es ist offensichtlich, dass nicht jedes menschliche Lebewesen auf diesem Planeten dabei sein will. "

Facebook (die Aktie fiel auf ein neues Allzeittief von 18,23 Dollar) wurde so groß, weil es Menschen erlaubte, ihr Leben im digitalen Raum zu erzählen, wie sie es gerne hätten. Selbstinszenierung darauf ausgerichtet, so dazustehen, wie es für das Umfeld akzeptabel und wünschenswert ist. Und was tut Facebook? Es rüttelt am eigenen Denkmal, um Mark Zuckerbergs Anspruch zu erfüllen, die User zu gläsernen Menschen zu machen, deren Leben für immer in den Untiefen des digitalen Netzwerks gespeichert bleiben. Facebook vergisst nichts. Menschen dagegen wollen vieles vergessen.

Daneben geht es mehr denn je darum, die Nutzer als Marketing-Masse auszuschlachten. Alle Likes, alle Suchen werden von FB sofort registriert und in zielgerichtetes Business umgewandelt. Eine Funktion, die sich abschalten lässt. Aber: All diese Privatsphären-Einstellungen sind nicht so einfach zu finden – man muss sie sich erst mühsam erarbeiten.

"Viele Nutzer haben aber großes Interesse daran, dass ihre Daten eben nicht verkauft werden und sie Werbung nicht zu sehr belästigt", sagt Steinle. Doch seit dem Börsengang versucht man die Daten noch besser wirtschaftlich auszuschlachten. Mehr Datenpreisgabe bedeutet ein attraktiveres Werbeumfeld. Beispiel gefällig? Klickt ein Nutzer den Like-Button eines Unternehmens an, macht er möglicherweise ohne es zu wissen Werbung für die Firma auf den Profilen seiner Freunde. Fazit: Was einst als Plattform für Selbstverwirklichung und Ich-Präsenz entstanden ist, hinterlässt immer häufiger das Gefühl, sich vor den Tücken dieses Netzwerks schützen zu müssen.