Staatsverschuldung bei 213 Milliarden

Für 2010 errechnete die Statistik Austria gegenüber 2009 beim Defizit der Gemeinden - ausgenommen Wien - eine Verbesserung von 473 auf 242 Millionen Euro. Grund: Die Gemeinden sparen. In Wien sei das Plus beim Defizit primär auf Investitionen in das Krankenhaus Nord zurückzuführen.



Pesendorfer hält es dank der heuer noch guten Konjunktur für möglich, dass die Neuverschuldung schon 2012 unter die Maastricht-Grenze von drei Prozent sinkt. Die Staatsverschuldung ist seit dem ersten Quartal um 2,3 Milliarden Euro gestiegen; sie betrug Ende Juni 213,2 Milliarden Euro. In Prozent des BIP beträgt die Schuldenquote aber nach wie vor 72,5 Prozent.