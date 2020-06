SPÖ mit "sozialer Kompetenz" gegen Stronach

Kärntens SP-Chef Peter Kaiser ist derzeit nicht zu beneiden. In Spittal an der Drau sind fünf Mandatare mit Bürgermeister Gerhard Köfer an der Spitze zu Frank Stronach übergelaufen – Montag Abend fährt Kaiser in die Bezirkshauptstadt, um seine Funktionäre zu beruhigen. Mit dem Antrag auf Neuwahlen in Kärnten am 25. November 2012 geht nichts weiter. Und durch eine Anzeige der FPK ist Kaiser ins Visier der Korruptionsstaatsanwaltschaft geraten. Wie geht es in all diesen Fällen weiter?