Spindelegger: Durchgriffsrecht auf Landesparteien

Im Fall Ernst Strasser hat das Krisenmanagement der ÖVP funktioniert. Nur wenige Stunden, nachdem auf YouTube jenes Video (Anm.: nicht mehr aufrufbar) veröffentlicht worden war, das den EU-Parlamentarier beim Gespräch mit vermeintlichen Lobbyisten zeigt, sagte sich die ÖVP von ihrem Ex-Minister los.

Im Fall von Josef Martinz ging es nicht so schnell. Nach der Anklage in der Causa Birnbacher im Jänner dieses Jahres legte der damalige ÖVP-Kärnten-Chef zwar seinen Posten als Landesrat nieder. Er blieb aber Chef der Partei. Erst nach seinem Geständnis im Birnbacher-Prozess vor zwei Wochen trat Martinz als Parteichef zurück – viel zu spät, haben viele in der ÖVP beklagt.

Parteiobmann Michael Spindelegger will in solchen Fällen künftig früher einschreiten können. Zu diesem Zweck möchte er in den Parteistatuten ein Durchgriffsrecht auf die Landesparteien verankern: Ist wie im Fall Kärnten bei einem Landespolitiker "Gefahr im Verzug", soll die Bundespartei diesen notfalls zum Rücktritt zwingen können.

Die beiden mächtigsten ÖVP-Landesparteichefs, Erwin Pröll ( Niederösterreich) und Josef Pühringer ( Oberösterreich), priesen das prompt als gute Idee – mit ihnen hatte Spindelegger seinen Vorstoß freilich abgesprochen.

Auch die Landesparteien in Wien, Tirol, Kärnten und in der Steiermark sind für das Durchgriffsrecht. Sie alle wollen aber wie Pröll und Pühringer "keine Einbahnstraße": Wenn bei einem ÖVP-Bundespolitiker "Gefahr im Verzug" ist, müsse es ebenfalls Sanktionen geben können.