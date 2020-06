Slowakei: Zehntausende Liter Öl in der Donau

Zunächst noch unbestimmte Mengen an Mineralöl sollen aber direkt in die Donau und auch in einen Seitenarm, die sogenannte "Kleine Donau", geströmt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte die Hauptmenge des ausgetretenen Öls in diesen Seitenarm.

Die "Kleine Donau" zweigt in der Nähe von Bratislava von der Donau ab; sie ist etwa 128 Kilometer lang und fließt in zahlreichen Mäandern nördlich des Hauptstromes entlang. Das Flusssystem bildet die größte Flussinsel Europas, die sogenannte "Große Schüttinsel". Das Gebiet wird vor allem landwirtschaftlich genutzt und darüber hinaus zur Gewinnung von Trinkwasser verwendet.

Die Folgen für die Umwelt waren zunächst nicht abschätzbar. Die Behörden gingen gestern, Dienstag, davon aus, dass die Verschmutzung innerhalb von drei Tagen beseitigt sein würde. Umweltschützer bezweifelten dies.

Die slowakische Umweltbehörde hat jedenfalls bereits eine Untersuchungskommission zusammengestellt. Die ungarischen und österreichischen Behörden sowie die Donaukommission mit Sitz in Wien wurden vorsorglich verständigt.