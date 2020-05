Sieben Wege aus dem Affären-Sumpf

Wer sie nach Rezepten fragt, der bekommt meist eine Abrechnung mit der Politik frei Haus dazu. Der Grüne Voggenhuber sieht in der Demokratie in Österreich nur mehr "den Paravent für die Machtmaschine dahinter. Reformen werden im Uralt-Feudalismus erstickt, die Parteien teilen sich das Land auf wie den Fischmarkt von Neapel." Ex-Vizekanzler Busek beklagt die Abgehobenheit der Politik: "Die Wiener ÖVP hat bei der Nachbesetzung des Parteivorsitzes nicht einmal die eigenen Leute gefragt. Und in der SPÖ beschränkt sich die Demokratie auf (Bundesgeschäftsführerin, Anm.) Laura Rudas." Die Stimmung schwankt zwischen Resignation und Hoffnung: Man solle sich von der Illusion der ganz großen Reformen befreien, meint Fischler: "Die kommen sowieso nicht."



"Es ist so einfach, zu sagen, was zu tun ist. Und es ist beinahe unmöglich, dran zu glauben, dass es passiert", sagt Voggenhuber. Und was soll dann passieren, wenn nix passiert? Voggenhuber: "Dann hoffe ich auf Zorn. Nicht auf Wut, sondern auf den berechtigten Zorn der Bevölkerung, aus dem eine echte Zivilgesellschaft entsteht. Demokratie muss man sich erkämpfen, in Österreich ist das nie passiert. Nicht in der Ersten, nicht in der Zweiten Republik. Sie wurde immer von außen übergestülpt. Es wird Zeit, dass wir sie uns erringen."