Sie verbessern Österreich: Ihre Vorschläge

Stapelweise. Der KURIER wurde in den letzten Tagen mit Vorschlägen und Ideen überflutet. Per Post, Telefon, eMail und via KURIER.at-Homepage sind Meldungen eingetrudelt. So forderte etwa ein Anrufer: "In Österreich gibt es eine Akademie, an der die Diplomaten der Zukunft ausgebildet werden – wieso gibt es also keine Akademie, an der man das Regieren lernen kann?"

Der Steuerberater Reinhold Koch hat ein 17-Seiten-Konzept eingeschickt. Unter anderem sollten die Reformwünsche des Rechnungshofes umgesetzt werden. Neue Abgaben sollen für die Schuldentilgung zweckgebunden werden, über eine Solidarabgabe für Reiche solle man gegebenenfalls nachdenken – befristet, ab 200.000 Euro Jahresverdienst. Vermögens- und Erbschaftssteuern will Reinhold Koch hingegen nicht. Asylwerber sollen das Recht auf Arbeit haben. Bei den Wahlen sollen die Hälfte der Mandate direkt vergeben werden.