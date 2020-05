Sextipps aus der islamischen Republik

Und tatsächlich ist es für Gelehrte in der islamischen Welt nicht ungewöhnlich, Ratschläge in Hinblick auf Fragen der Sexualität zu geben. Die expliziten Tipps von Dr. Majd sind allerdings ein Novum in einem Land, in dem Filme zensiert werden, weil darin Frauen zu kurze Röcke tragen. Schikanen gegen Frauen, die auf der Straße ihr Haar nicht zur Gänze bedecken sind an der Tagesordnung.



Doch davon ist auf der DVD nichts zu merken: "Die Bereitschaft (für Sex, Anm.) kommt durch Küssen und Berühren. Das Küssen sollte lange sein (...) und mehrere Sekunden andauern. Es sollte von Berührungen der Frau durch ihren liebsten Mann, z.B. ihr Ehemann, begleitet werden"





Allzu freizügig wollen es die iranischen Behörden aber doch nicht treiben: Die weiblichen Geschlechtsorgane werden unter anderem mit Hilfe von Blumen symbolisiert - Bienen fehlen jedoch.