Schulschwänzer: Schmied lehnt Strafen ab

Es ist der nächste Graben in der koalitionären Bildungspolitik: SPÖ und ÖVP sehen Handlungsbedarf bei Schulpflichtverletzungen – während die ÖVP (vor allem) auf härtere Strafen setzt, setzt die SPÖ primär auf Prävention und Hilfe. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz ( ÖVP) hat am Montag seine Forderung erneuert, die Strafe für Härtefälle von 220 auf 1500 Euro anzuheben. Im Ministerrat hat es deswegen am Dienstag gekracht: Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SP) maßregelte Kurz. Der verteidigte sich: Falschparken sei im Verhältnis teurer, als Kinder nicht zum Schulbesuch anzuhalten. Heinisch: Kinder und Autos könne man nicht vergleichen. ÖVP-Granden mussten eingreifen, damit der Streit nicht eskaliert.



Bildungsministerin Claudia Schmied ( SPÖ) sagt zum KURIER, gegen eine Valorisierung spreche nichts, 1500 Euro seien aber „populistisch überzogen“. Vom KURIER darauf angesprochen, hat Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) eine Verdoppelung auf 440 Euro als denkbare Höhe bezeichnet. „In der Größenordnung wird es sich wohl bewegen“, so Schmied.