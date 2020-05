Schnee und Eis am Mittelmeer

Eine vereiste Yacht mag vielen als Luxusproblem erscheinen. Tatsächlich zittern zahlreiche Österreicher, die sich den Traum vom eigenen Boot an der Adria erfüllt haben, angesichts der kalten Temperaturen nun um ihr teuerstes Spielzeug.



Denn die Situation an der Adria ist alles andere als lustig. Im südlichen Dalmatien wurde der Notstand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist so gut wie komplett zusammengebrochen. Über 3000 Haushalte sind derzeit von der Stromversorgung abgeschnitten, täglich werden es mehr. In Zadar, wo im Sommer die Urlauber unter der Hitze stöhnen, erstreckt sich eine geschlossene Schneedecke von gut 30 Zentimetern. Die für diese Wetterlage typischen eisigen Winde (Bora) erreichen Werte von bis zu 200 km/h.