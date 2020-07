Schächtungen waren dem Landeschef zu viel

Noch in der Pressestunde vergangenen Sonntag hatte Dörfler Vorwürfe bezüglich der abgeschiedenen Unterkunft auf 1200 Meter Seehöhe abgeschmettert: "Vorher war das ein Jugendheim, außerdem leben im Umfeld Familien und es gibt eine dörfliche Struktur." Alles sei stets penibel kontrolliert worden.

Mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sei vereinbart worden, nach der Sanierung alle Vorwürfe gegen die Betreiberin auszuräumen, bevor das Heim wieder öffnet. Der Vertrauensverlust war also in nur fünf Tagen eingetreten. Das erklärt Dörfler im ORF Kärnten so: "Es wurde zu viel, als die Schächtungen bekannt wurden. Das ist gesetzwidrig, da gibt es kein Zurück mehr." Diese Anzeigen werden von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt geprüft. Die Vorwürfe wegen der Behandlung der dort untergebrachten Menschen hatten nicht zur Schließung geführt.