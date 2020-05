Satelliten-Absturz: Nur Kanada betroffen

Der ausgediente US-Forschungssatellit ist erwartungsgemäß auf die Erde gestürzt. Wie die Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, drang der "UARS" (Upper Atmosphere Research Satellite) von der Größe eines Schulbusses am Samstag zwischen 05.23 und 07.09 Uhr (MESZ) über dem Pazifik in die Erdatmosphäre ein. Teile schlugen möglicherweise in Kanada ein. Die genaue Zeit und der genaue Ort seien "noch nicht mit Sicherheit bekannt". Via Twitter schrieb die NASA später: "Wenn Teile auf Festland getroffen sein sollten - und die Betonung liegt auf wenn -, dann vermutlich auf kanadischem Territorium." Im genannten Zeitfenster hatte der Satellit Kanada, Afrika und große Gebiete des Atlantiks, des Pazifiks und des Indischen Ozeans überflogen. Nicht berechenbare Faktoren wie Sonnenstürme und die Trudelbewegungen des "Heimkehrers" hatten präzisere Vorhersagen erschwert.