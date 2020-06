Samaras: Konservativer ohne Kompromisse

Mit den Konservativen, so versprach Samaras im Wahlkampf, werde Griechenland weiter den Sparkurs verfolgen und somit das Land in der Eurozone halten. Dabei war es der frühere Oppositionsführer, der sich lange gegen das von Brüssel verordnete Spardiktat quergelegt hatte. An seinem kategorischen "Nein" verzweifelten die frühere Regierung und sämtliche europäischen konservativen Parteifreunde, darunter auch österreichische, die Samaras um einen Kompromiss bekniet hatten.

Erst als das völlige Chaos drohte, willigte Samaras in das Sparpaket und eine Übergangsregierung ein. Die aber sah der ehrgeizige Konservative stets nur als einen Zwischenschritt – für seinen eigenen Sprung an die Macht. Dabei unterschätzte Samaras offenbar die Wut der Griechen: Im völligen Irrglauben, er werde die Wahl am 6. Mai haushoch gewinnen, fuhr Samaras das schlechteste Wahlergebnis der Konservativen in ihrer Geschichte ein.

Brüche und Niederlagen gehören zur Karriere des aus wohlhabender Familie stammenden zweifachen Vaters: Sein früher Aufstieg endete 1992 jäh, als er als Außenminister nach nationalistischen Ausfällen gegen den nördlichen Nachbarn Mazedonien die eigene Partei spaltete. Erst Jahre später nahm die ND den weit nach rechts gedrifteten Samaras wieder auf. 2009 wählte sie ihn zu ihrem Vorsitzenden. Rechts-nationalistischen Themen blieb Samaras treu: In illegalen Immigranten sieht er "Tyrannen der Gesellschaft".