Salzburg: 10.000 Haushalte ohne Wärme

Die Kälte hat Österreich weiter fest im Griff. In der Nacht auf Samstag wurde die tiefste Temperatur auf dem Sonnblick in 3100 Metern Seehöhe gemessen – minus 28,6 Grad. Im Tiroler Wintersportort Seefeld hatte es minus 28,3 Grad. Die kältesten Landeshauptstädte waren Salzburg und Innsbruck: Dort wurden jeweils minus 16,8 Grad registriert. Was in der Stadt Salzburg noch dazukam: Mehr als 10.000 Fernwärme-Kunden mussten am Samstag bis zum Nachmittag ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Das Heizkraftwerk Mitte fiel in der Nacht auf Samstag aus. Ursache: ein Schaden beim Schwerölkessel. „Betroffen waren vor allem die östlichen Stadtteile Aigen und Parsch sowie Teile der Innenstadt“, sagte Martin Jager von der Salzburg AG. In den Landeskliniken und im Unfallkrankenhaus musste auf Notversorgung umgestellt werden. „Unsere Patienten haben vom Ausfall nichts gemerkt“, so Herbert Koutny, Verwaltungsdirektor des UKH.

Man habe die vorhandene Restwärme in den Leitungen genutzt und alles abgedichtet. In den Landeskliniken wurde für die Erzeugung von Heißwasser zum Sterilisieren auf eigene Anlagen umgestellt. „Mit der Raumwärme hatten wir keine gröberen Schwierigkeiten“, erklärte Christoph Ritzinger, der technische Leiter. Eine vermehrte Nachfrage nach Zusatzheizgeräten und Radiatoren bemerkten die Baumärkte in Salzburg. „Das Geschäft lief sehr gut“, berichtete eine Verkäuferin.