Rot und Grün fehlen Mut und Projekte

Klare Verhältnisse Anders als in Deutschland legen sich in Österreich die Parteien nur ungern fest, was sie mit den Stimmen machen, wenn sie die Wähler einmal abgegeben haben. Das muss an unserem Nationalcharakter liegen. Aber in Zeiten wachsender Unsicherheit hat das Volk einen Anspruch auf klare Ansagen. Es soll ja auch für klare Verhältnisse sorgen.