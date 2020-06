Rechtsstreit: Scheidung. Heirat. Frühpension?

Die Lebensführung der Theologieprofessoren muss mit der Lehre der katholischen Kirche übereinstimmen", erklärt Nikolaus Haselsteiner von der Erzdiözese Wien. Was passiert, wenn diese Lebensführung nicht in das Konzept der katholischen Kirche passt, erfuhr Professor F.: Nach einer Scheidung und anschließender Wiederverheiratung wurde dem heute 52-Jährigen von Kardinal Christoph Schönborn 2008 die Lehrtätigkeit entzogen. Nach Ansicht der Universität setzte F. diesen Schritt aber ganz bewusst – um in Frühpension gehen zu können.

"Professor F. kam damals zu mir und erklärte, dass er geschieden und wiederverheiratet wäre. Dann bat er mich, die entsprechenden rechtlichen Schritte einzuleiten", sagt der Dekan der Theologisch-Katholischen Fakultät, Martin Jäggle. Über die Tragweite dieser Schritte dürfte sich der Professor mit Spezialgebiet Prozesstheologie durchaus bewusst gewesen sein: "Es war ihm klar, dass ich mich an Kardinal Schönborn wenden musste und er von der Lehrtätigkeit abberufen würde", so Jäggle.

Notwendig wäre diese Abberufung laut dem Dekan aber nicht gewesen: "Professor F. hätte auch versuchen können, seine erste Ehe annullieren zu lassen. Immerhin wird das in einem Drittel der Verfahren positiv erledigt. Dann hätte er auch weiter lehren können – nur seinen Anspruch auf Frühpension hätte er dann verloren", sagt Dekan Jäggle.