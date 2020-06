Pussy Riot: Weiter Warten auf Urteil

Im Abschlussplädoyer am Dienstag führte der Staatsanwalt aus, dass das Vergehen der Pussy Riot so "schwer" sei, dass sie "von der Gesellschaft isoliert" und es einen "echten Entzug von Freiheit" geben müsse. Er beantragte ein hohes Strafmaß für Nadeschda Tolokonnikowa (22), Jekaterina Samuzewitsch (29) und Maria Aljochina (24). Ihr Vergehen? Sie hatten im Februar in einer Kirche ein gegen den damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin gerichtetes Lied vorgetragen.

Der Staatsanwalt folgte damit auch der orthodoxen Kirche, die harte Strafen für den Auftritt in Moskaus Erlöser-Kathedrale forderte. Das Verfahren wurde in aller Schnelle abgehalten, mit Marathon-Sitzungen bis spät in den Abend.