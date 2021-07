Propofol in Tiroler Kinderklinik verboten

Knalleffekt im Fall der kleinen Azra aus dem Tiroler Vomp, die am 27. Oktober in der Innsbrucker Kinderklinik nach einem Routineeingriff starb:

Noch am Montag hatte die ärztliche Direktorin Alexandra Kofler einen Narkosezwischenfall dementiert. Am Donnerstag kam aus der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (Tilak) dann aber eine überraschende Nachricht: "Die ärztliche Direktion hat die Verwendung von Propofol zur Sedierung (Betäubung) auf der Kinder-Intensivstation gänzlich untersagt", heißt es in einer Aussendung. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn es hat sich der Verdacht erhärtet, dass eine sehr seltene Nebenwirkung des Narkotikums zum Tod der Dreijährigen geführt haben könnte", sagt ein Sprecher.



Propofol ist eines der gängigsten Narkosemittel weltweit und war auch bei Nadina im Spiel. Die Vierjährige ist seit einer Leisten-OP in Innsbruck schwer behindert. Dennoch warnen Experten vor Panik.



"Für mich klingt die Aussendung der Tilak fast wie ein Schuldeingeständnis", sagt Eltern-Sprecherin Gabriele Fischer. Es wurde viel zu lange zugewartet, betont sie und verweist auf das Gutachten des deutschen Experten Jochen M. Strauß zu Nadina vom September. "Er stellte fest, dass die Injektion von Propofol bei Nadina in bereits tiefer Narkose nicht indiziert und die Dosis zu hoch war. Außerdem kam er zum Schluss, dass die Standards für die Narkose an der Innsbrucker Kinderklinik nicht ausreichend sind."



Ab sofort wird Propofol zwar weiterhin bei Operationen an der Kinderklinik verwendet. Denn es ist eines der wenigen Mittel, die auch für Kinder zugelassen sind. "Nur für einen längeren künstlichen Tiefschlaf nach dem Eingriff darf es nicht mehr verabreicht werden", sagt der Tilak-Sprecher.