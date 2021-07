Polen wählt neues Parlament

In Polen haben am Sonntag Parlamentswahlen begonnen. Letzte Umfragen vor dem Urnengang deuteten auf einen Sieg der liberalkonservativen " Bürgerplattform" (PO) von Ministerpräsident Donald Tusk hin, gefolgt von der rechtskonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS) von Oppositionschef Jaroslaw Kaczynski. Tusk könnte demnach als erster Regierungschef seit der Wende eine zweite Amtszeit bekommen.



Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr. Erste Prognosen zum Wahlausgang sollten kurz danach vorliegen. Umfragen legten eine Wahlbeteiligung von weniger als 50 Prozent nahe. Staatspräsident Bronislaw Komorowski appellierte noch am Freitag in einer Fernsehbotschaft an die Polen, sich an der Wahl zu beteiligen.