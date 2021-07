"Piraten" kommen: Als "Protestventil" zum Erfolg

Bei den Landtagswahlen in Berlin bahnt sich eine große Überraschung an. Die Piratenpartei steht vor dem Einzug ins dortige Abgeordnetenhaus. Laut den letzten Umfragen von ARD und ZDF könnte sie auf 5,5 bis 6,5 Prozent der Wählerstimmen kommen und hat somit beste Chancen, erstmalig in ein Parlament auf Landesebene einzuziehen. Und das in der Stadt, in der die Partei vor gerade erst einmal fünf Jahren gegründet wurde.



Bisher spielte die Piratenpartei eine eher untergeordnete Rolle in der deutschen Spitzenpolitik - in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde schaffte man es bisher nie. Doch dies scheint sich nun zu ändern.