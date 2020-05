Opposition will alle großen Affären genau beleuchten

Die Regierungspartner sind sich noch nicht einig darüber, was im geplanten Untersuchungsausschuss thematisiert werden soll. Die SPÖ bremst bei der (roten) Inseraten-Affäre, die ÖVP bei der (schwarzen) Polizei-Funk-Causa.



Die Opposition will beides unter die Lupe nehmen. FPÖ, BZÖ und Grüne haben sich am Mittwoch auf einen gemeinsamen Antrag für einen U-Ausschuss zu den Korruptionsaffären geeinigt. Neben den erwähnten Fällen wollen sie die Themenblöcke " Telekom" (Kursmanipulationen für Manager-Boni; 264.000 Euro für die Sekretärin von Ex-Infrastrukturminister Gorbach - es gilt die Unschuldsvermutung) und "BUWOG" sowie die Vergabe von Staatsbürgerschaften und Lockerung des Glücksspielmonopols beleuchten. Der Antrag sei die "einzig verhandelbare Grundlage", betonte der Grüne Abgeordnete Peter Pilz. Die Regierung strebt ja eine Fünf-Parteien-Einigung an. Geht es nach dem BZÖ-Abgeordneten Ewald Stadler, soll der U-Ausschuss bereits im Oktober seine Arbeit aufnehmen.



Vergangene Woche noch hatten alle drei Oppositionsparteien eigene Anträge eingebracht. Dieses Argument könne die Regierung nun nicht mehr ins Treffen führen, sagte Pilz.

Die Oppositionsvertreter glauben, dass die Regierungsfraktionen die Forderung nach einem umfassenden Ausschuss erfüllen wird: Der politische Druck sei groß, meint Stadler.

Zum Argument, dass ein U-Ausschuss Ermittlungen der Justiz behindern könnte, schlug Pilz vor, dass sich unter Vermittlung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) Vertreter der Justiz und des U-Ausschusses zusammensetzen sollen, um einen Fahrplan zu erarbeiten. Dabei könne man Rücksicht darauf nehmen, was die Justiz in bestimmten Fällen vorhabe.