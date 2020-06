Ohnmacht der Politik verschlimmert die Krise

Bundeskanzler Werner Faymann sagt im KURIER-Gespräch, das wir morgen veröffentlichen: "Wir müssen den Primat der Politik zurückerobern." Was so viel heißt wie: Die Macht sitzt nicht mehr in den Staatskanzleien.

Ein Beispiel: Nach einer aktuellen Studie eines ehemaligen McKinsey-Managers liegen mehr als 20 Billionen Dollar in Steueroasen. Also Geld, das unversteuert und illegal versteckt wurde. Zur Größenordnung: Das ist deutlich mehr als das jährliche Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten. Die Regierungen stehen weltweit diesem Phänomen hilflos gegenüber.

Nun wissen wir, dass es auch in Europa Steuerflucht gibt. Und was tut die EU? Gar nichts, weil einfach die Interessen der einzelnen Länder zu unterschiedlich sind. Die einen EU-Mitglieder locken mit Steuervorteilen, andere mit großzügigen Gesetzen oder hilfreichen Banken. Da alle wissen, dass in der Schweiz und Liechtenstein viel Geld liegt, das an den heimischen Steuerbehörden vorbeigeschmuggelt wurde, suchen jetzt einzelne Länder individuelle Lösungen, auch Österreich. Aber wir brauchen zumindest EU-weite Abkommen, nicht nur beim Steuerrecht. Das wäre ein Stück "Zurückerobern des Primats der Politik". Aber das geht nur gemeinsam.

Freunde von Theorien zur allgemeinen Weltverschwörung behaupten ja, das sei alles kein Zufall, da Politiker eben von den Konzernen gekauft seien. Das ist natürlich Unsinn. Es schaut in der Tat verdächtig aus, wenn Tony Blair schon als britischer Premierminister aus der Westentasche des Verlegers Rupert Murdoch lugte und der Sozialdemokrat Gerhard Schröder aus dem Kanzleramt direkt zur russischen Gazprom wechselte. Und auch der Hoffnungsträger Barack Obama nimmt für einen Wahlkampf lieber Geld von der Wall Street, als dort aufzuräumen.