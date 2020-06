ÖVP-Demokratiepaket: "Kein zahnloses Pseudo-Instrument"

Vier Stunden Sitzung – und die Welt ist wieder in Ordnung. ÖVP-Politiker haben sich zuletzt gegenseitig mit Ideen zur Demokratiereform überfahren. Am Freitag hat die ÖVP nun an einer gemeinsamen Linie gearbeitet – und die ersten Forderungen gemeinsam in einer Klubtagung präzisiert.

Die Partei hatte Sebastian Kurz beauftragt, ein Paket auszuarbeiten. Zwei Punkte aus jener Liste, die er im April präsentiert hat, wurden nun näher ausgefeilt.

Erstens sollen Gesetze in Zukunft auch von außen ins Parlament eingebracht werden: Unterschreiben zehn Prozent der Wahlberechtigten (650.000), wandert der Gesetzestext in den Nationalrat. Wenn der den Vorschlag substanziell ändert oder ablehnt, soll es eine Volksabstimmung geben.

Vorab soll der Verfassungsgerichtshof prüfen, ob das Gesetz zulässig ist; auf inhaltliche Limits will sich Klubchef Karlheinz Kopf nicht festlegen lassen.

Eingriffe in Grundrechte sollen aber tabu bleiben. Es werde ein Grenzgang zwischen nötigen Schranken und der Gefahr, ein zahnloses Pseudo-Instrument zu schaffen, sagt Kopf. Weiters soll es „Bürgeranfragen“ geben: Minister und die Nationalratspräsidenten beantworten einmal pro Quartal öffentlich die Fragen. Volksbegehren werden künftig automatisch in Sondersitzungen behandelt. Weiters sollen Regierungsmitglieder zum Hearing vor dem Nationalrat antreten. Kopf schließt aber aus, dass danach einzeln über sie abgestimmt wird. Die Vorzugsstimmen sollen aufgewertet werden. Vor dem Sommer soll es weitere Gespräche im Klub geben; danach werde eine Art Parteikonvent nötig sein, um auch die Länder einzubinden, sagt Kopf.