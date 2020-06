Norwegen gedachte der 77 Toten

Stoltenbergs Osloer Rede brachte nicht nur die Kronprinzessin Mette-Marit zum Weinen. "Ein Jahr lang sind Kinder in Trauer den schweren Weg zum Grab ihrer Mutter oder ihres Vaters gegangen. Väter und Mütter haben am leeren Bett ihres geliebten Sohnes und der Tochter geweint. Tausende andere, Geschwister, Großeltern, Freunde und Kollegen, haben Sehnsucht und Verzweiflung empfunden." Der 22. Juli solle für immer denen gehören, die ihr Leben verloren haben. "Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, wie kostbar das Leben und wie zerbrechlich die Lebenslinie ist", so der Ministerpräsident. "Lasst dies das Versprechen sein, das wir einander heute geben: Wir ehren die Toten, indem wir uns am Leben freuen."