Niederlande: Streit um mobile Sterbehilfe

Die Niederlande legalisierten am 1. April 2002 als erstes Land die Sterbehilfe. Sie ist aber nur dann erlaubt, wenn der Patient den Antrag bei vollem Bewusstsein stellt, unter einer unheilbaren Krankheit und unerträglichen Schmerzen leidet. Jeder Fall muss von einer Kommission geprüft und genehmigt werden. Der hoffnungslose Zustand des Patienten und sein eindeutiger Todeswunsch müssen von mindestens zwei Ärzten bestätigt sein.

Wenn niederländische Ärzte ihre Patienten unter diesen Umständen beim Suizid begleiten, müssen sie keine Strafverfolgung fürchten – anders als in Deutschland, Österreich und den meisten anderen Ländern, wo aktive Sterbehilfe verboten ist. In Europa haben neben den Niederlanden Belgien, Luxemburg und die Schweiz Sterbehilfe in unterschiedlichem Ausmaß gestattet.