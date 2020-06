Nackerbatzl: „I bin schöner als der Häupl“

Die Stammgäste am Bürgermeistertisch stimmen ihm zu. "Das ist unser erweitertes Wohnzimmer, mit Bademöglichkeit und schöner Aussicht."

Doch das Beste ist: "Keine Körperteile sind eingeklemmt", sagt einer der Insulaner und zeigt auf seinen textilfreien, braun gebrannten Körper. Zelenka sei ein vorbildlicher Bürgermeister: "Er ist immer als Erster da und hält immer Audienz", sagt einer der Nacktbader.

Doch Zelenka scherzt lieber mit seinen FKK-Bürgern als bürgermeisterliche Aufgaben zu übernehmen. "Ich mach nichts mehr, nur mehr delegieren", sagt er. Schwierigkeiten gibt’s immer wieder, "vor allem mit den Radrowdies", ärgert er sich. Der Radweg führt direkt durch das Lokal. "Die radeln wie wild durch den Gastgarten."

"Vielleicht kann der andere Bürgermeister was tun", sagt einer der Insulaner. Ein anderer Nackter nickt zustimmend. Er muss es wissen, denn er sammelt im Winter in seiner Arbeit so viele Gutstunden wie möglich, damit er im Sommer in aller Ruhe am Bürgermeistertisch sitzen kann. "Wir sind eine Familie und wachsen immer mehr zusammen."

Das kann auch Altbürgermeister Koni Albrecht nur bestätigen: Er hat sich vor einem Jahr auf der Donauinsel verliebt und genießt seitdem seine Bürgermeister-Rente zu zweit.