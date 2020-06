Mozart, Schiller und der Zar

Spätestens seit der Identifikation der Tsunamiopfer ist das Österreichische DNA-Zentrallabor auf schwierige Fälle weltweit abonniert. Dabei war der Aufstieg in die Top-Liga keinesfalls programmiert. Vor 1994 war Innsbruck ein kleines, regionales DNA-Labor. Man untersuchte Kriminalfälle aus Tirol und Vorarlberg. Doch dann beschloss Richard Scheithauer, seit damals Chef der Gerichtsmedizin, in die DNA-Analyse zu investieren: Modernste Geräte und EDV wurden angeschafft. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Jahre später beauftragte das Innenministerium die Innsbrucker Erbgut-Experten mit dem Aufbau einer DNA-Datenbank.



Walther Parson erhielt den Auftrag, sich die Labors des FBI anzuschauen. "Die waren uns damals voraus". Jahre später statteten Mitarbeiter des FBI Innsbruck einen Besuch ab – um zu sehen, wie ihre Anregungen umgesetzt wurden und zu lernen. In der Folge konnte das, was man als Cold-Cases aus dem Fernsehen kennt ("die Altfälle Österreichs, etwa die Favoriten-Mordfälle", sagt Parson), geklärt werden.