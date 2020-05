Moser als Vorsitzende: Auch FPÖ lenkt ein

Vier Tage bevor der Untersuchungsausschuss zu den Korruptionsfällen und -vorwürfen die Arbeit aufnimmt, gibt es doch noch eine Einigung in der Vorsitzfrage: Nach der ÖVP macht auch die FPÖ den Weg für die Grün-Mandatarin Gabriela Moser frei. Wie der KURIER vorab berichtet hatte, gab ÖVP-Verhandler Werner Amon seine Blockade gegen Moser am Wochenende offiziell auf. Am Montag reagierte die FPÖ und zog ihren Vorsitzkandidaten Peter Fichtenbauer zurück.



Die FPÖ werde Moser aber nicht wählen, sondern sich enthalten, sagt Rosenkranz. Da sich SPÖ, Grüne, BZÖ und nun ÖVP auf sie verständigt haben, gilt ihre Wahl am Freitag aber als fix. Zum Vorwurf der Grünen, ÖVP und FPÖ würden nur Stimmung gegen Moser machen, um sich später auf sie einschießen zu können, wenn es im Ausschuss "brisant" werde, sagt er: "Wenn sie den Ausschuss schlecht führt, dürfen wir uns bitteschön auch auf sie einschießen."



Moser selbst gibt sich zurückhaltend: Sie spricht von "guten Signalen", will aber die konstituierende Sitzung am Freitag abwarten.