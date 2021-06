Mordkomplott gegen Papst "ein Hirngespinst"

Komplott und Gift. Der Papst wird binnen 12 Monaten sterben" – mit dieser Schockmeldung sorgte die Tageszeitung Il Fatto Quotidiano am Freitag für Aufregung. Laut einem geheimen vatikanischen Dokument könnte Benedikt XVI. bis November einem Mordkomplott zum Opfer fallen. Das Schreiben bezieht sich auf Gespräche, die der Erzbischof von Palermo, Kardinal Paolo Romeo, bei einer China-Reise vor drei Monaten führte. Dabei habe Romeo detailgenau über Hintergründe eines möglichen Papst-Todes gesprochen – ohne Hinweise auf Hintermänner.

Der Vatikan dementierte die Mordgerüchte vehement. "Es handelt sich offensichtlich um Hirngespinste, die in keiner Weise ernst genommen werden", erklärte Vatikan-Sprecher Pater Federico Lombardi. Er finde diese Gerüchte so "absurd und unseriös", dass er all dies nicht einmal kommentieren wolle.



Verfasst hat das jetzt veröffentlichte Schreiben der kolumbianische Kardinal Dario Castrillon Hoyos. Er informierte den Papst darin über das mögliche Komplott. Dessen engste Mitarbeiter sollten die Aussagen von Kardinal Romeo überprüfen: "Die Aussagen von Kardinal Romeo als möglicher Wissensträger eines Mordkomplotts waren so selbstsicher und konsequent vorgetragen, dass seine Gesprächspartner in China aufgeschreckt annahmen, dass auf den Heiligen Vater ein ernst zu nehmender Anschlag geplant ist."