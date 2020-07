Mit Stretch-Limo zur Erstkommunion

Eine Stretch-Limousine fährt vor der Kirche vor. Der Chauffeur öffnet die Tür, ein künstlich stark gebräuntes Mädchen in weißem Designerkleid samt dazu passendem Sonnenschirm in der Hand steigt aus. Ein Profi-Fotograf hält jede Bewegung fest. Das Mädchen geht, gefolgt von der Familie, in das Gotteshaus – zu seiner Erstkommunion.

Szenen wie diese sind bei dem Sakrament im katholischen Irland keine Seltenheit. Im Schnitt haben irische Familien in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Euro für die Erstkommunion eines Kindes ausgegeben.