Militäreinsatz im Nachbarland Somalia schürt Terrorängste

Darüber hinaus sind Tausende Soldaten der Afrikanischen Union in Somalia stationiert, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen – was mehr schlecht als recht gelingt. Eine zentrale Rolle dabei nehmen Einheiten aus Uganda ein. Aus diesem Grund lancierte „ Al-Shabaab“ 2010 Terroranschläge in der ugandischen Hauptstadt Kampala. Dabei wurden mehr als 70 Menschen getötet, die sich gerade das Fußball-WM-Finale anschauten. In Äthiopien befürchtet man, dass sich ein ähnliches Blutbad in Addis Abeba ereignen könnte – daher die Sicherheitsvorkehrungen.