Mikl-Leitner zeigt der SPÖ die blaue Karte

In der Koalition rauchen die Köpfe. Am Sonntag treffen einander die Spitzen von SPÖ und ÖVP an einem noch geheimen Ort, um über das Sparpaket zu verhandeln. Die Schwarzen wollen so 14,5 Milliarden hereinholen. Pensionen und Verwaltung, das sind die ersten heißen Brocken, um die es jetzt geht. Im Gespräch mit dem KURIER sorgt eine ÖVP-Verhandlerin für Zündstoff. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner schließt weitere Gespräche mit den Freiheitlichen und anderen Oppositionsparteien bei der Pensionsreform nicht aus. "Das könnte staatspolitisch notwendig sein."

Gleichzeitig attackiert sie die SPÖ, weil die Kanzler-Partei zuletzt die schwarz-blauen Gespräche über die Schuldenbremse in der Verfassung massiv kritisiert hatte: "Das ist eine Doppelmoral und Scheinheiligkeit der SPÖ." Denn beim ORF -Gesetz hatten die Roten die Stimmen der Freiheitlichen "sehr wohl für gut befunden", kritisiert sie. Steht die nächste Aufregung in der Koalition bevor, weil aus der ÖVP mit der blauen Karte gewunken wird? Mikl-Leitner glaubt nicht daran: "Die FPÖ verstehen wir nicht als Schreckgespenst, wenn es um staatspolitisch notwendige Maßnahmen geht."