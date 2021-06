Mexiko: Überfall mit "Batman"-Masken

Im Norden Mexikos haben bewaffnete Angreifer mit " Batman"-Masken zwei Kinos ausgeraubt, in denen gerade der neue " Batman"-Streifen " The Dark Knight Rises" gezeigt wurde. Bei den Überfällen am Montag wurde in Chihuahua, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaats, ein Kino-Manager im Gesicht verletzt, wie die Sicherheitsbehörden mitteilten.

Die schwarz gekleideten Männer raubten zunächst die Einnahmen eines Kinos und überfielen dann das Büro eines zweiten Kinos. Sie erbeuteten umgerechnet knapp 15.000 Euro. Ob die Kinogänger von den Überfällen etwas mitbekamen, blieb unklar.

Vor eineinhalb Wochen hatte ein Amokläufer bei einer Premiere des neuen " Batman"-Streifens in Aurora im US-Staat Colorado um sich geschossen. Er tötete zwölf Menschen und verletzte 58 weitere, einige von ihnen schwer.