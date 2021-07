Merkels letztes Aufgebot

Vor allem für Letztere war Altmaier nicht nur taktisch, sondern aus voller Überzeugung. Als Saarländer ist das kein Wunder: Aus den Fenstern des besten Hotels der Landeshauptstadt sieht man die französische Grenze. Auch war Altmaier vier Jahre lang Beamter der EU-Kommission in Brüssel. Keiner in der Regierung spricht so elegant Französisch. Ganz sicher aber kocht keiner wie er, Einladungen des Junggesellen in seine Berliner Altbauwohnung sind legendär. Auch da ist Frankreich nah.

Kollegen aus fernen Bonner Zeiten erinnern sich noan den hageren Altmaier mit langen Haaren, der mit Grünen Kollegen abends unterwegs war. Heute ähnelt er in der bulligen Statur seinem Vorbild Altkanzler Kohl, den er aber in den letzten Jahren seiner Amtszeit vergeblich zu Reformen drängte.

Altmaiers Leutseligkeit drückt sich auch per Smartphone aus: Keiner in der oberen Etage der Bürgerlichen twittert so viel wie er. Oft so offen, dass es an politischen Selbstmord grenzte.