Merkel feuert Wahlverlierer Röttgen

Die Erklärung der Kanzlerin war knapp, klar und von größter Kühle: Sie habe Bundespräsident Gauck gebeten, Umweltminister Norbert Röttgen von seinem Amt zu entbinden, ließ Angela Merkel am Mittwoch wissen. Es war das erste Mal, dass die Kanzlerin einen Minister feuerte.

Röttgen hatte am Sonntag als Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren – nur noch 26,3 Prozent. Danach war der 46-Jährige von Parteifreunden ungewöhnlich scharf attackiert worden. Hauptvorwurf: Es sei ein dramatischer Fehler gewesen, dass sich Röttgen auch für den Fall einer Wahlniederlage nicht eindeutig auf eine weitere Arbeit in Düsseldorf festgelegt habe.