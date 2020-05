Menschen auf dem Roten Planeten

Welche Bedingungen würden die Menschen auf dem Mars vorfinden?

"Es gibt dort keine Atmosphäre, wie wir sie von der Erde kennen. Auch das Wasser, das es dort gibt, ist nicht so einfach zu verwerten", sagt Wolfgang Baumjohann vom Institut für Weltraumforschung in Graz. "Zudem herrschen auf unserem Nachbarplaneten meist arktische Temperaturen."



Wie würden die Menschen auf dem fremden Planeten atmen?

Es gibt kaum Sauerstoff auf dem Mars. "Die Versorgung funktioniert da nur über Sauerstoffgeräte", sagt Baumjohann. 95 Prozent der Luft ist Kohlendioxid. "Um langfristig Sauerstoff zu erzeugen, gibt es den Plan, besonders geeignete Pflanzenarten auf dem Mars zu züchten", sagt Helmut Hinghofer-Szalkay, Physiologe und Experte für Gesundheit und Raumfahrt. Das sei aber noch Zukunftsmusik.



Wäre es unter diesen Umständen überhaupt möglich, dass Menschen auf dem Mars wohnen?

"Wenn sie dort ein beheizbares Haus bauen, ist das durchaus vorstellbar", meint Baumjohann. Die ersten "Mars-Menschen" müssten aber zuerst in ihrer Kapsel wohnen: "Von dort aus könnten sie sich an den Bau einer fixen Station machen. Die nötigen Baustoffe wie Holz, Werkzeug, Klebstoff etc. müssen dann mit separaten unbemannten Kapseln transportiert werden." Um für die Versorgung nicht ständig Raumkapseln von der Erde zum Mars zu schicken, wäre es nötig, Pflanzen auf dem Roten Planeten zu züchten. "Es gibt kühne Pläne, dass sich Menschen irgendwann auf dem Mars bioregenerativ ernähren könnten - doch das ist ein Jahrtausendprojekt", sagt Hinghofer-Szalkay.



Wie könnten die ersten Häuser auf unserem Nachbarplaneten aussehen?

"Die Gebäude wären vergleichbar mit Stationen, die wir heute in der Antarktis haben", sagt Baumjohann.



Könnte man nach dem ersten Haus auch ganze Städte mit Straßen und Parks errichten?

"Im Prinzip wäre das möglich", ist der Weltraumphysiker überzeugt. "Für die Errichtung gibt es wohl ausreichend Baumaterial auf dem Mars. Es existieren sogar bereits Ideen, den Mars zu terraformen. Das heißt: Den Planeten erdgleich zu machen. Das würden die Menschen künstlich einleiten, indem sie Algen und Bakterien aussäen, die dann eines Tages Erde erzeugen." Ein angenehmes Klima herrscht auf dem Mars aber nicht: "Da ist es auf dem Großglockner gemütlicher."





Wie teuer ist eine bemannte Mars-Raumfahrt?

Schätzungen gehen davon aus, dass es rund 500 Milliarden Euro kostet, Menschen auf den Mars zu befördern. "Es ist nur eine Frage des Geldes, ob wir das in unserem Jahrhundert noch erleben", glaubt der Weltraumphysiker.



Wann wird es so weit sein, dass ein Astronaut seinen ersten Schritt auf dem Mars macht?

"In den nächsten zehn Jahren sicher nicht. Da sind wir technisch noch nicht so weit. Da müssen wir mindestens bis 2030 warten. Die Chinesen planen ja fix, dass sie 2050 die ersten Menschen auf den Mars senden." Russland hofft, Mitte der 2030er-Jahre auf den Roten Planeten zu fliegen.



Was treibt Menschen an, ein solches Abenteuer zu wagen?

"Es ist der selbe Forscherdrang, wie wir ihn von Columbus, Magellan oder Nansen kennen. Es ist der Drang, unbekanntes Land zu betreten. Nur haben die Menschen vor 500 Jahren dabei weitaus größere Risiken auf sich genommen", ist Baumjohann überzeugt.