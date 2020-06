Mehr Politik in die Emotion

Sonderbares geschieht nicht nur in diesem Land. Beim deutschen Nachbarn, wo die Vernunft sozusagen erfunden wurde, würden 12 % der Bevölkerung die Piraten wählen, wenn morgen Bundestagswahlen wären. In Österreich wird das Potenzial der Piratenpartei, die es noch nicht wirklich gibt, auf 25 % geschätzt. Wer braucht schon Programme oder erfahrene Personen? Die Politik als Facebook-Happening.

Wahlentscheidungen sind immer auch irrational. Früher ging die Familie gemeinsam wählen, meistens so, wie es der Papa gesagt hat. Der hatte seinen Job oft von einer Partei – Dankbarkeit war noch eine politische Kategorie. Aber strukturelle Abhängigkeiten dieser Art und emotionale Bindungen gingen überall zurück. Die Stammwähler werden immer weniger, heute bestimmen Wut und Enttäuschung den Gefühlshaushalt, wenn Bürger an Politik und Wahlen denken, und das ist überall in Europa so.

Aber jenseits der Klagen über Korruption gilt noch immer: Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Dieser stellt eine in unseren Breitengraden noch sehr junge Errungenschaft dar. Natürlich können erfahrene Beamte in den Ministerien Gesetze machen. Aber sie sollten eigentlich nur das umsetzen, was die Mehrheit im Parlament politisch will. Und der Wille lässt sich nur durch Wissen und Erfahrung umsetzen.