Medien und Politik brauchen einen Zaun

In London, wo Zeitungen von ihrer stolzen Geschichte und ihrer Primitivität leben, hat Murdoch zunächst seine größten Triumphe erfahren. Heute will ihn dort keiner mehr kennen, er zieht sich aus den Aufsichtsorganen seiner Zeitungen zurück. Viele Jahre lang ließ er Politiker wie Marionetten tanzen. Sie taten dies ohne Widerspruch, nein, sie biederten sich an, dass man an der stolzen britischen Demokratie zweifeln muss. Am traurigsten sieht noch heute der einstige Hoffnungsträger der Labour-Party, Tony Blair, aus. Er nahm, noch in der Opposition, einen Flug um die halbe Welt auf sich, um sich bei einem Treffen von Murdoch-Managern in Australien tief vor dem Verleger zu verneigen. Seine Grundsätze tauschte er gegen freundliche Leitartikel und erfreuliche Schlagzeilen ein. Der konservative David Cameron wollte den Erfolg Blairs imitieren. Er ernannte den Murdoch-Intimus Andy Coulson zum Regierungssprecher, um sich die Unterstützung der Murdoch-Presse zu kaufen.