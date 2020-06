Massive Schäden nach Unwettern

Auch am Wallersee habe es laut Wasserretter Dieter Strohmeier mehrere Segler erwischt, ein Mann wurde verletzt, als er ins Wasser fiel.

Verletzt wurde auch ein Fallschirmspringer: Der 28-jährige Deutsche kam durch den starken Wind am Fuße des Salzburger Untersbergs in Schwierigkeiten. Er wurde mehrere Kilometer weit über die Salzach Richtung Gaisberg getragen, wo er zu landen versuchte. Plötzlich klappte sein Schirm zusammen und er stürzte auf eine Wiese. Der 28-Jährige wurde ins UKH Salzburg geflogen.

In NÖ löste eine Unwetterfront Sonntagabend ebenfalls viele Einsätze aus. Sturmböen schleuderten in Horn Holzpfosten von einem Gerüst, die darunter geparkte Autos beschädigten. Auch ein benachbartes Firmengebäude wurde teilweise abgedeckt. Bei Pernegg, Bezirk Horn, war die B4 wegen Murenabgänge erschwert passierbar. Und in Guntersdorf, Bezirk Hollabrunn, kappte ein Ast eine Stromleitung. Vorübergehend war die Bundesstraße gesperrt.

Bereits Samstagnacht war der Bezirk Liezen, Steiermark, am meisten von den Unwettern betroffen. Eine Mure hatte in Erlsberg die Straße verlegt. Einige Gehöfte waren kurzfristig von der Umwelt abgeschnitten. In Lassing wurde durch einen überfluteten Kanal die Landstraße überschwemmt.