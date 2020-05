Manager in Uniform planen Schutzmaßnahmen

Deshalb hat Segur-Cabanac das "Forum Verbindungsoffiziere Energieversorgung" ins Leben gerufen. Der General konnte dabei auf Milizsoldaten aus den Zeiten der Raumverteidigung zurückgreifen. Soldaten, die im Zivilberuf wichtige Positionen bei den Energieversorgern innehaben.



Diese Milizsoldaten sind für Segur-Cabanac der Schlüssel für eine brauchbare Einsatzplanung. Denn kein Konzern gibt gerne Informationen über sensible Bereiche oder Schwachstellen aus der Hand. So sind aber die Konzernmanager unmittelbar in die militärischen Planungen eingebunden. Der Forums-Chef, Brigadier Rudolf Thurner, ist im Zivilberuf etwa Personalchef des Verbundes. Und Oberst Gernot Hatzenbichler ist Manager bei der Austrian Power Grid. Ihre Aufgabe ist es, für terroristische Angriffe geeignete Ziele zu erkennen, um damit die Grundlage für die militärischen Schutzmaßnahmen zu schaffen.