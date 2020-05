Mädchen angeblich von Nonnen missbraucht

Die Schwestern hätten sich auch mit anderen Mädchen zurückgezogen. "Ich gehe an die Medien, weil ich hoffe, dass weitere Opfer ihre Scham überwinden können und über die Vergehen sprechen. Und ich hoffe, dass sich so etwas nie wiederholen kann", sagt die Tirolerin.



Die Täterinnen seien in der Zwischenzeit gestorben - das Heim wurde vor fünf Jahren geschlossen. Der Fall der 49-Jährigen liegt bei der Klasnic-Kommission. Noch in diesem Jahr soll sich entscheiden, ob und wie hoch die Frau entschädigt wird. Der Mutterorden der Benediktinerinnen im schweizerischen Melchtal hat sich für das Geschehene entschuldigt. "Ich kenne die Umstände in Martinsbühel in den 70er-Jahren nicht wirklich. Aber ich finde es furchtbar, was da geschehen ist", erklärte Priorin Daniela gegenüber der Tiroler Tageszeitung.