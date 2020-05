Lotto-Gewinner auf der Flucht vor Bittstellern

Die Gewinner des größten Jackpots der europäischen Lottogeschichte sind mit ihren beiden Kindern nach Spanien geflohen. Auf diese Art versuchen Colin, 64, und Chris Weir, 55, den zahllosen Bittbriefen zu entgehen, die seit Freitag in ihrem Zuhause im schottischen Largs eingehen.



"Der Postkasten quillt über, auch auf dem Postamt liegen schon die Stapel", sagt der örtliche Briefträger. "Manche sind einfach an ,The Weirs' adressiert, und unser Chef überlegt, ob sie überhaupt zugestellt werden sollen."



Colin und Chris Weir waren, wie berichtet, am Freitag vor die Presse getreten: Sie hatten am Dienstag 185 Millionen Euro in der Europa-Lotterie Euromillions gewonnen. Warum gingen die Lottogewinner überhaupt an die Öffentlichkeit?