Londons Bürgermeister bleibt im Amt

Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat die konservative Partei von Premierminister David Cameron deutlich Stimmen an die oppositionelle Labour Party eingebüßt. Doch in der Hauptstadt London wurde gegen den Landestrend der konservative Bürgermeister Boris Johnson im Amt bestätigt. Wie in der Nacht auf Samstag offiziell mitgeteilt wurde, erhielt er 51,5 Prozent der Stimmen.



Der 47-jährige Johnson lag damit knapp vor seinem Labour-Herausforderer und Amtsvorgänger, Ken Livingstone, der auf 48,5 Prozent der Stimmen kam. Der 66-jährige Livingstone war seinem konservativen Rivalen bereits 2008 unterlegen. In London waren rund 5,8 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 38 Prozent.



In seiner kurz vor Mitternacht gehaltenen Siegesrede bei der City Hall sagte Johnson, er werde weiter für ein gutes Angebot für die Londoner kämpfen. Zugleich erinnerte daran, dass die Olympiastadt London "in 84 Tagen die Welt willkommen heißen" werde. Die Welt werde eine Stadt erleben, die beispiellose Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr getätigt habe.

Livingstone verwies in seiner Rede auf die Labour-Siege im nationalen Maßstab. Ironisch fügte er hinzu, hoffentlich habe das Wahlergebnis dem Premierminister nicht den Magen verdorben. Zugleich gab er bekannt, dass er zu keiner Wahl mehr antreten werde.