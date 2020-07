Letzte Chance: Die Reform der Bildung

Also waschen wir weiter den Schmutz der letzten Jahre: Das ÖBB-Inserat für Schüssel gegen das ÖBB-Inserat für die SPÖ, die Schwarzen hauen den Kanzler, die Roten die Justizministerin – und am Ende steht die Sehnsucht nach einem Erlöser, so widersprüchlich seine Ideen auch sein mögen.

Ja, es ist wichtig, dass die Korruption in all ihren Formen aufgeklärt wird, die Justiz war da in der Vergangenheit manchmal zu ängstlich. Die Methoden des gekauften Journalismus mussten auch aufgedeckt werden, weil die Medien Glaubwürdigkeit brauchen. Aber SPÖ und ÖVP müssen trotzdem das verbliebene Jahr der gerade noch Großen Koalition für einige lebenswichtige Reformen nützen, vor allem im Bereich Bildung.

Und weil das die zuständigen Minister alleine nicht schaffen, muss die Regierung jetzt auf das Rezept zurückgreifen, das ja schon einmal funktioniert hat: Als vor dem Sommer klar war, dass die Gesetze zur Finanzierung der Parteien renoviert werden müssen, setzten sich Minister von Rot und Schwarz zusammen und schafften immerhin ein achtbares Ergebnis. Die Zukunft unserer Kinder sollte mindestens so wichtig sein. Die KURIER-Aktion "Wir verbessern Österreich" zeigt eindeutig, dass die Verbesserung der Schulen das vordringlichste Anliegen der Österreicher ist.