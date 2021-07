Leichenteilfund in Kanada: Torso stammt von Chinesin

Der auf dem Ontario-See in Kanada gefundene Torso stammt von einer Frau, von der bereits zuvor mehrere Leichenteile gefunden worden waren. Wie die Polizei nach einer Autopsie mitteilte, handelt es sich um den Torso einer 41-jährigen chinesischstämmigen Kanadierin, die am 11. August verschwunden war. Von ihr waren im August bereits ein Fuß, der Kopf, die Hände, die Unterschenkel, ein Oberschenkel und ein Arm an verschiedenen Orten in Toronto und Umgebung entdeckt worden.

Der Torso war am Mittwoch in einem Koffer entdeckt worden, der auf dem Ontario-See trieb. Der Freund der Frau war bereits zuvor im Zusammenhang mit den Funden der anderen Leichenteile festgenommen worden.

Auch im Fall des Ex-Pornodarstellers Luka Rocco Magnotta hatte es ein chinesisches Opfer gegeben. Magnotta wird verdächtigt, im Mai Leichenteile des ermordeten chinesischen Studenten Lin Jun per Post an Parteibüros in Ottawa und Schulen in Vancouver verschickt zu haben. Der Kopf des Chinesen wurde in einem Park in Montreal entdeckt. Magnotta, der nach einer Flucht nach Europa in Berlin gefasst wurde, soll im kommenden Jahr vor Gericht gestellt werden.