KURIER Valentinstags-Aktion

Eine Einsendung schaffte es auf den 1. Platz und wird heute am Valentinstag im KURIER und auf KURIER.at veröffentlicht.

Hr. Lehninger überzeugte mit seiner romantischen Liebesbotschaft und möchte seine Frau mit folgenden Worten zum Valentinstag überraschen:

Lieber Schatz!

Nach 32 Ehejahren liebe ich dich wie am 1. Tag und möchte dich mit diesen Zeilen im KURIER/auf KURIER.at zum Valentinstag überraschen. Danke für deine Aufopferung und dein Verständnis in all den Jahren!

Dein Ernst

Herr Lehninger hat seine Frau in der alten Bahnhofshalle am Praterstern im Jahr 1977 angesprochen, da sie ihm sofort aufgefallen ist. Die Jungverliebten verstanden sich auf Anhieb und wussten sofort, dass sie für immer zusammen gehörten. Das junge Paar verlobte sich ein Jahr darauf und heiratete am 25. Mai 1980. Das Ehepaar ist bist heute gesund und glücklich mit ihren beiden Söhnen und freuen sich noch auf viele weitere Valentinstage.

Das Team von KURIER und KURIER.at wünscht dem Ehepaar noch viele weitere gemeinsame Jahre und allen verliebten Paaren einen besonderen Valentinstag!