KURIER.at unter neuer Leitung

George Nimeh startete 1996 seine Karriere - nach Studien in den USA und Frankreich - als Marketingconsultant u.a. bei der New York Times und Advance Publications. Im Jahr 1998 wurde er zum Senior Digital Strategist in New York City in einer der ersten digitalen Werbeagenturen, Organic Inc., einem Unternehmen der Omnicom Gruppe, und ein Jahr später als Gründungsmitglied zum Online-Gameanbieter iWon.com. Im Jahr 2002 folgte Nimeh einem Ruf von Red Bull nach Österreich, wo er drei Jahre lang als Online-Marketingdirektor für Konzeption und Content Management von mehreren Red Bull-Sportwebsites verantwortlich war.