Kopf zu Fellner: "Tiefer geht's nicht"

Harsche Kritik erntet Österreich-Chef Wolfgang Fellner heuer in einem offenen Brief (siehe links) von VP-Klubobmann Karlheinz Kopf, der feststellt: "Mandatare nach der Anzahl ihrer Plenarreden in ,Faule’ und ,Fleißige’ zu kategorisieren, hat mit Qualitätsjournalismus nichts zu tun und zeugt von Unkenntnis des Parlamentarismus, aber sei’s drum!"